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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 07:21:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin Cenevre'de başladığı bilgisi verildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül'de Ermenistan Devlet Televizonu'na verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim'de gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü.

Azerbaycan hükümeti görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

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