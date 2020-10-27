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Aktüel Azerbaycan ve Ermenistan büyükelçileri Dağlık Karabağ meselesini tartıştı
Aktüel

Azerbaycan ve Ermenistan büyükelçileri Dağlık Karabağ meselesini tartıştı

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov: -"Türkiye sadece Azerbaycan'ın yanında değil aynı zamanda uluslararası hukukun yanındadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:09:38 -
Azerbaycan ve Ermenistan büyükelçileri Dağlık Karabağ meselesini tartıştı

BERLİN (AA) - Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ve ihtilafa ilişkin Ermenistan'ın hakikatleri söylemediğini belirtti.

Hasanov ile Ermenistan'ın Berlin Büyükelçisi Ashot Smbatyan Almanya'nın başkenti Berlin'de "Korrespont.cafe" etkinliğinde Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha vurgulayan Hasanov, Karabağ'ın Ermenistan toprağı olduğunu savunanların gülünç duruma düştüklerini ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin gündeme getirilmesini eleştiren Hasanov, "Bu bir Ermenistan propagandasıdır. Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Türkiye sadece Azerbaycan'ın yanında değil aynı zamanda uluslararası hukukun yanındadır. Türkiye istikrar faktörüdür." dedi.

Hasanov, çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'a askerleri destek verdiği iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, "Ermenistan yalan haber yayarak kendine kamuoyu kazanmaya çalışıyor. Bizim ordumuz güçlü ve donanımlı bir ordu. Bize şu ülkelerden silah alıyorlar denmesi de tuhaf. Acaba Ermenistan silahlarını nereden alıyor. Kendileri silah üretmeyen bir ülke. Hatta bazı ülkeler Ermenistan'a bedava silah veriyorlar. Bunlar neden dile getirilmiyor?" ifadesini kullandı.

Sivillerin ve özellikle çocukların hayatını hiçe sayan bir Ermenistan'ın bulunduğunu dile getiren Hasanov, "2 bin roketli saldırı yapıldı. Bu bir savaş suçudur. Çocuk hayatını hiçe sayan bir tarafla karşı karşıyayız." diye konuştu.

- Ermenistan Büyükelçisine, "Siviller neden hedef alınıyor?" sorusu

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçisi Ashot Smbatyan kendisine yöneltilen Azerbaycan’ın Gence kentinin Dağlık-Karabağ bölgesinin dışında olmasına rağmen Ermenistan tarafından siviller hedef alınarak bombalanmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Gazetecilerin Gence ile ilgili soruya cevap alınmadığının hatırlatılması üzerine Smbatyan, "Azerbaycan'ın saldırıları karşısında kendimizi savunmak zorundayız." ifadesini kullandı fakat neden sivilleri hedef aldıklarını açıklayamadı.




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