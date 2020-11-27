Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Azerbaycan, Fransa'ya nota kararını Fransız büyükelçi Zacharie Gross'a teslim etti. Notada Fransa Senatosu'nun kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olduğu bildirildi.

Dün Türkiye'den yapılan açıklamada da "Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz" denilmişti.

Azerbaycan Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde,

No:429/20, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin məlumatı

Bu ilin 26 noyabr tarixində Fransanın Azərbaycandakı Səfiri Zakari Qros Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Görüşdə bu ilin 25 noyabr tarixində Fransa Senatı tərəfindən “Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti” adlı qətnamənin qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notasını Səfirə təqdim edilib.

Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli müvafiq qətnamələrinə zidd olan Senatın bu qətnaməsi ilə bağlı qəti etiraz Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb.

Fransa səfiri Azərbaycan XİN-in mövqeyinin Parisin diqqətinə çatdırılacağını bildirib.

Fransa'dan geri adım

Fransa Senatosu'nun aldığı skandal Karabağ karar sonrası Azerbaycan'ın nota verdiği Fransa, geri adım attı. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Senato tarafından alınan kararın aksine, ülkenin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, Senato'nun hükümete Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısını ve Azerbaycan'ın tepkisini değerlendirdi.

Temsilci, yaptığı açıklamada "Senato'daki oylama öncesinde yapılan müzakerelerde, turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Fransa hükümetinin bu konudaki konumunu hatırlattı: Fransa, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyor" ifadelerini kullandı.