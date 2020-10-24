Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan bir müjdeyi de paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Ermenistan ordusuna karşı büyük zaferler elde eden Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İlham Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım...
Ve şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar.
Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tevekkül et gerisi Allah kerim."