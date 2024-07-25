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Dünya Azerbaycan, İHA'yı hemen uzaklaştırdı
Dünya

Azerbaycan, İHA'yı hemen uzaklaştırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 17:14:00 -
Azerbaycan, İHA'yı hemen uzaklaştırdı

Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.55 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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