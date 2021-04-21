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Gündem Azerbaycan, Hristiyanları da Ermeni zulmünden kurtardı!
Gündem

Azerbaycan, Hristiyanları da Ermeni zulmünden kurtardı!

Türk’ün dünyaya nam salan hoşgörüsünün son örneği, Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Vatan Savaşı’nda yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:38:00 -
Azerbaycan, Hristiyanları da Ermeni zulmünden kurtardı!

Azerbaycan Ordusu’nun 44 günlük savaş sonucunda kurtardığı Karabağ topraklarında, Ermenilerin zulmü altında dini özgürlüklerini yaşayamayan Kafkasya Udi Alban Hıristiyan Cemaati’nin de özgürlüğüne kavuşturulduğu ortaya çıktı. Karabağ topraklarını kurtarırken burada Ermeni zulmü altında yaşayan sayıları 10 bin civarındaki Udi Alban Hıristiyanlarını da kurtaran Azerbaycan, onlara inanç özgürlüklerini vermekle kalmadı, yüzlerce yıldır Ermeniler tarafından bakımsız bırakılarak yıkılmaya yüz tutan kiliselerini, tarihi eserlerini de restore etti.

“Ermeniler bizi yok etmek istediler!”

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Kafkasya Udi Alban Hristiyan Cemaati Lideri Robert Mobili, modern Azerbaycan’ın sadece kültürlerarası ve milletlerarası diyalogun değil, aynı zamanda hoşgörünün de merkezi olduğunu söyledi. Zamanında Udi kiliselerinin Ermeni kiliselerine bağlandığında, Udilerin kiliselerde ibadet etmeyi reddettiğini hatırlatan Mobili, Udilerin Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasında bulunan tarihi vatanlarında dillerini, dinlerini ve eski geleneklerini korumayı başardıklarını belirtti. Mobili, Azerbaycan Hükümeti’nce kurulan Azerbaycan Udi Ocağı’nın, genç neslin tarihini öğrenmesine ve saygı duymasına yardım etmede önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

“Toprakların işgalden kurtarılması için dualar ettik”

“Ermeniler bizi yok etmek istediler. Başta dinimiz olmak üzere asırlarca her şeyimizi çaldılar” diyen Kafkasya Udi Alban Hıristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari de şunları söyledi: “Çarlık Rusyası’nın Kafkasya bölgesindeki sömürge politikasının ana hatları Müslüman nüfusun azaltılması ve bu alanda siyasal egemenliğini kurmak için etnomezhepsel bir temel oluşturmaktan ibaretti. Bu amaçla, Rusya kasıtlı olarak Ortodoks Kilisesi’ne dayalı Hıristiyanlığı aşıladı. Rusya, Ermenileri Ortodoksluğa yakın homojen topluluk olarak algıladı. Gelişen bu tarihi süreçte Gabala ilinin Nic köyündeki 1723 yılında inşa edilen tarihi Alban anıtı - Kutsal Elysee (Çotari)  Kilisesi, 1836 yılında Rus Kutsal Sinod’un özel bir kararıyla Ermeni Gregoryen Kilisesi’ne bağlandı. Fakat Udiler protesto ederek kiliseye gitmediler ve o tarihten itibaren evlerinde ibadete başladılar” 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Savaşı sırasında Udilerin de Karabağ’ın özgürlüğe kavuşması için kahramanca mücadele ettiğine dikkat çeken Danakari, Udilerin yoğun olarak yaşadığı Gabala ilinin Nic köyünde bulunan kilisede Azerbaycan Ordusu’nun zafer kazanması, toprakların işgalden kurtarılması için dualar ettiklerini söyledi.

Dünya Ermenilerin farklı inançları yok ettiğini gördü

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Kafkasya Alban Udi Hıristiyan Cemaati üyeleri, Hocavend bölgesinde işgalden kurtarılan Tug köyündeki eski Alban Hıristiyan manastırlarını ziyaret ettiler ve bu tarihi anıtlarda ayinler düzenlediler. Ziyaretle, Ermenilerin Karabağ topraklarında sadece Müslümanların kültürel ve manevi mirasını yok etmekle kalmayıp, aynı zamanda eski Alban Hıristiyan mirasımızı tahrif ettikleri dünyanın dikkatine sunulmuş oldu. Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi’nin Türkiye Temsilcisi, ankarabaku.com sitesinin Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci-Yazar Oktay Hacımusalı da, “Tarihi topraklarımızdaki Alban manevi mirasının restore edileceğine ve Hıristiyan vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebileceklerinden eminim” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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