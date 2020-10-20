Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Ermenistan ordusunun saldırıları sonrasında 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için tüm imkanlarıyla Dağlık Karabağ bölgesine doğru hızla ilerliyor.

Son olarak Cebrail ilinin 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı da 78'e ulaştı.

Çok sayıda araç ve savunma sistemi yok edildi

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 22 gün içerisinde Ermenistan ordusunun 300 tank ve zırhlı aracı, 300'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri kamyon ve aracı Azerbaycan ordusunca yok edildi.

Askeri teçhizatta verilen kaybın yanı sıra binlerce askerini de çatışmalarda kaybeden Ermenistan ordusunda yaralanan Ermeni askerleri ise çatışma bölgesine geri dönmek istemiyor. Savaş alanında yaşadıklarından ötürü dehşet ve korku içinde olan Ermeni askerleri için hastanelere ek psikologların da gönderildiği öğrenildi.

Ekonomik olarak batıyorlar

Binden fazla kara ve hava savunma aracı ile füze ve top sistemleri imha edilen Ermenistan ordusunun savaşın başından bu yana bu kayıplar ile ekonomik olarak uğradığı zarar da 2 milyar doları buldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik tabloyu yorumlayarak arada uçurum olduğunu kaydeden uzmanlar savaşın uzamasının sadece Ermeni ordusunun değil, ekonomisinin de trajik sonu olacağını belirtiyor.

Günlük 100 milyon dolar

Çeşitli tahminlere göre, mevcut savaş günde ortalama 100 milyon dolara mal oluyor. Bu da zaten zor durumda olan Ermenistan ekonomisinin bu tabloya daha ne kadar dayanabileceğine dair büyük soruyu gündeme getiriyor.

"Rusya müdahele ederse devreye Türkiye girer"

Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını bir bir geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseynli ise büyük zafer için tek bir şart koyarak tarih paylaştı. Rusya'nın sürece müdahale etmemesi halinde Azerbaycan'ın 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarını geri alarak toprak bütünlüğünü sağlayacağını düşünen Hüseynli, Rusya'nın aksi yönde davranması halinde ise sürece Türkiye'nin de dahil olacağının altını çiziyor.

Suşa alındıktan sonra masaya oturulacak

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine de dikkat çeken Hüseynli, Şuşa'nın devralınmasından sonra Azerbaycan'ın müzakere masasına oturmaya hazır olacağını ve görüşmelerin formatını da kendinin belirleyeceğine vurgu yapıyor.

27 yıl sonra geri dönüş heyecanı

Öte yandan işgal altındaki topraklardan bundan 27 yıl önce zorla göç etmek zorunda kalan köylüler de ise geri dönüş heyecanı yaşanmaya başladı.

Azerbaycan'ın Cebrayil şehrinde yaşayan ve 1993 yılında Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edildiklerini belirten köylüler, Aşağı Maralyan'ın kurtuluş haberini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldıklarını ve sivillerin tahliyesine izin verilir verilmez köylerine dönemk için dört gözle beklediklerini belirtiyor.