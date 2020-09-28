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Gündem Azerbaycan Ermenistan'ı vurdu! Selçuk Bayraktar bomba detayı paylaştı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı vurdu! Selçuk Bayraktar bomba detayı paylaştı

Azerbaycan'ın Ermenistan hedeflerini imha etmesi sonrası Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA'ların vurduğu görüntüleri paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Türk SİHA'larını kullandığı yorumlarına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:01:00 -

Ermenistan''ın Azerbaycan'ın sivil bölgelerine saldırması sonrası başlayan gerilim sürüyor. Azerbaycan karşı saldırılara başlayarak geniş çaplı operasyon başlattı. Kısmi seferberlik ilan edilen Azerbaycan birçok bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Türkiye ise bu gerilimde kardeş Azerbaycan'a tam destek vereceğini duyurdu.

Bayraktar'dan paylaşım

Azerbaycan, Ermeni hedeflerini SİHA'larla vurdu. Ermeni hedefleri imha edilirken bazı bölgeler işgalden kurtarıldı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Ermenistan'ı vurduğu görüntüleri paylaştı. Bayraktar'ın Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Türk SİHA'larını kullandığı yorumlarına yol açtı.

 

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