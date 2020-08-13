  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'a silah gönderen Rusya'ya rahatsızlığını iletti

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:19:23 -
Azerbaycan, Ermenistan'a silah gönderen Rusya'ya rahatsızlığını iletti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 12-16 Temmuz'da yaşanan çatışmalar konusunda bilgi verdi.

Ermenistan'ın saldırısında Azerbaycan askerlerinin ve sivillerin yaşamını yitirdiğini Putin'e hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine açılan ateş sonucu çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Aliyev, Ermenistan'ın bu saldırısının asıl amacının Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına üçüncü tarafları da dahil etmek olduğunu kaydetti.

Çatışmalar sona erdikten hemen sonra Rusya'dan Kazakistan, Türkmenistan ve İran hava sahası kullanılarak Ermenistan'a 400 tondan fazla askeri yük gönderildiğini bildiren Aliyev, Putin'i aramasının başlıca amacının bu durumu açığa kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Aliyev, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasının Azerbaycan toplumunda endişelere ve ciddi sorulara yol açtığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama
Ekonomi

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle ilgili olarak internet ortamında dolaşan fiyat iddiasına, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ceva..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı