Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme: Esir alındı
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Goranboy bölgesinde saat 05.45 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu durumun fark edilmesi üzerine çatışma çıktığı bildirildi.
Yapılan açıklamada Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği belirtilirken sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan’ın da esir alındığı duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı.