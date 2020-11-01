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Spor Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Abdullahev: "Türk halkına minnettarız"
Spor

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Abdullahev: "Türk halkına minnettarız"

"Türk kardeşlerimiz bize bu süreçte büyük destek verdi, bize yardım ettiler" - "Olimpiyatlarda inşallah Azerbaycan takımı madalyalar getirecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:42:37 -
Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Abdullahev: "Türk halkına minnettarız"

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin desteği bize çok büyüktür. Türk halkına minnettarız." dedi.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Olimpik Erkek Boks Milli Takımı ile kamp yapıyor.

Neriman Abdullahev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarının güzel şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'ye 15 sporcu ile geldiklerini belirten Abdullahev, Kastamonu'da bu yıl şubat ayında bir kamp daha yaptıklarını hatırlattı.

Tokyo Olimpiyatları kapsamında hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Abdullahev, "Olimpiyatlarda inşallah Azerbaycan takımı madalyalar getirecektir. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'ndan vizeleri alabilmek." diye konuştu.

Abdullahev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Türk kardeşlerimiz bize bu süreçte büyük destek verdi, bize yardım ettiler. Türk sporcuları da biz yürekten seviyoruz. Hepsi bizim kardeşlerimizdir. Türkiye'nin desteği bize çok büyüktür, bu destek evvelden gelip şimdi de devam ediyor. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır. Türk halkına minnettarız."

Savaşa daha önce boks yapan Azerbaycanlı sporcuların da katıldığını dile getiren Abdullahev, "Şehit olanlar da var. Azerbaycan Milli Takımı'nın boksörleri ve antrenörleri olarak cepheye gitmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Boksörlerden Ruslan Rüstemov da kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunduğuna işaret ederek, "Azerbaycan'da savaş oluyor. Biz burada olsak da yüreğimiz kardeşlerimizle birlikte. Askerlerimiz savaş meydanında dövüşüyor, biz de ringde, dünya arenalarında Azerbaycan'ın bayrağını yükseklere kaldırıyoruz. İlk hedefim olimpiyat vizesi kazanmak. Azerbaycan bayrağını bütün dünyada dalgalandırmak." diye konuştu.



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