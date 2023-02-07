Azerbaycan Devlet Televizyonu, Türkiye'deki deprem nedeniyle müzik programlarını durdurdu

AzTV, Kültür TV, Spor TV ve Azerbaycan Radyosu Türkiye'deki depremler nedeniyle programlarını değiştirdi. Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (CSC) Türkiye'de meydana gelen depremle bağlantılı olarak TV ve radyo programında değişikliğe gitti.

CSC'nin sosyal medya ve halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamaya göre, AzTV, Kültür TV, Spor TV ve Azerbaycan Radyosu'nda yayınlanması planlanan müzikli eğlence programlarının yayını yas nedeniyle durduruldu.

AzTV'nin Türkiye'deki yerel ofisleriyle birlikte Azerbaycan'dan 1 grup çalışanın deprem bölgesine gönderildiğini belirtmek gerekir. Şu anda 3 TV ekibi Kahramanmaraş, Adana ve Malatya'dan canlı bağlantılarla günün olaylarını izleyiciye aktarıyor. Ayrıca AzTV, CSC'nin TRT ve "Anadolu Ajansı" işbirliği çerçevesinde en son haberleri ilk alan kanallardan biri olarak Azerbaycan izleyicisine yeni bilgiler ve görüntüler sunuyor.