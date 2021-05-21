Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Arıza yapan Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı.
Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.
Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.