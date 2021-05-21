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Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Yerel Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Yerel

Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı

Arıza yapan Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:32:00 -
Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.

Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

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Yorumlar

Uğur Ur

Personelin biri ben fındık isterim diye diretip arıza mı çıkarmış..daha olmadı ki fındıklar...
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billur

giresun neredeee azerbaycan neredee çok garip
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