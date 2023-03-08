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Gündem Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! ÖSYM'den flaş YKS açıklaması! Yapılmayacak
Gündem

Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! ÖSYM'den flaş YKS açıklaması! Yapılmayacak

ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması geldi. Yapılan açıklamada depremlerin yaşandığı 4 ilde sınavın yapılmayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 15:10:00 -
Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu! ÖSYM'den flaş YKS açıklaması! Yapılmayacak

ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması geldi. Yapılan açıklamada depremlerin yaşandığı 4 ilde sınavın yapılmayacağı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri ili tercih edip sınava girebilecek." denildi.

Öte yandan, deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacağı belirtildi. 

 
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