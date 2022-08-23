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Yaşam Az önce deprem nerede oldu son dakika | Erzurum'da deprem mi oldu?
Yaşam

Az önce deprem nerede oldu son dakika | Erzurum'da deprem mi oldu?

Son dakika depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Ağustos 2022 son dakika deprem haberleri…

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:44:00 - 2022-08-23 17:04:27
Az önce deprem nerede oldu son dakika | Erzurum'da deprem mi oldu?

 Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Meydana gelen son depremleri haberimizde derledik.

23 Ağustos 2022 Salı günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16:11'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ağustos 2022 tarihli son dakika depremler listesi 

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