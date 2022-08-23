Az önce deprem nerede oldu son dakika | Erzurum'da deprem mi oldu?
Son dakika depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Ağustos 2022 son dakika deprem haberleri…
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Meydana gelen son depremleri haberimizde derledik.
23 Ağustos 2022 Salı günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16:11'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ağustos 2022 tarihli son dakika depremler listesi
Ekonomi
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