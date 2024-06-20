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Yerel Az kalsın boğuluyordu! Çevredekiler yetişti
Yerel

Az kalsın boğuluyordu! Çevredekiler yetişti

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:40:00 - 2024-06-20 16:40:35

Büyükçekmece’de denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Büyükçekmece sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan erkek şahıs, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan plaj içerisinde denize girmek isteyen bir erkek şahıs, bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. O esnada boğulma tehlikesi yaşayan şahsı gören vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi.

Sahilde bulunan cankurtaran denize girerek boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından erkek şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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