Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis'te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında Öcalan kavgası yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında ‘Öcalan’ın serbest bırakılması teklifi’ üzerine yaşanan gerginliğin ardından Türkeş, DEM Parti sıralarına seslenerek Öcalan için "Katil, katil, katil! Katil olarak geberecek" diye bağırdı.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında büyük bir tartışma yaşandı. 

İYİ Parti sıraları ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikte, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartıştı. 

DEM SIRALARINA BAĞIRDI

İYİ Parti, 'Terörsüz Türkiye' adıyla yürütülen süreç kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyona üye vermemiş ve geçtiğimiz haftalarda İmralı Adası'na terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden AKP, MHP ve DEM Partili milletvekillerine tepki göstermişti. 
Süreç hakkında bugün Meclis'te yaşanan tartışmada Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti sıralarıyla polemik yaşadı. Türkeş, Teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması yönündeki talepleri üzerine DEM Parti sıralarına dönerek "Katil, katil, katil! Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı. 

