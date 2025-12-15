Sınır kapılarından biri PKK’nın kontrolündeydi! Suriye ile Irak arasında önemli anlaşma

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Sınır Geçişleri ve Gümrük Genel Müdürlüğü Başkanı Kuteybe Badavi, başkent Şam'da Irak Başbakanı Danışmanı Sami Abdul Hüseyin Radhi başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, sınır geçişlerinin geliştirilmesi ve Suriye-Irak işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmalar değerlendirildi.

Taraflar, Irak'ın Enbar ile Suriye'nin Humus ili arasında yer alan Velid Sınır Kapısı'nın açılış sürecinin hızlandırılması konusunu ele aldı.

Şam'daki Genel Müdürlük binasında yapılan görüşmede, mevcut sınır kapısı yerine Doğu Suriye'de Deyrizor'a bağlı Bukemal bölgesinde yeni bir sınır kapısının inşa edilmesine yönelik Genel Limanlar ve Gümrük İdaresi tarafından yürütülecek çalışmaların gözden geçirildiği aktarıldı.

Görüşmede, yolcu ve mal hareketini kolaylaştırmak ve iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla sınır kapılarındaki operasyonların iyileştirilmesine yönelik mekanizmaların da değerlendirildiği belirtildi.

Irak ile Suriye arasında 3 kara sınır kapısı bulunuyor.

Deyrizor ilinin doğusunda yer alan Bukemal (Elkaim) Sınır Kapısı haziran ayında yeniden açılırken, Velid Sınır Kapısı ise kapalı durumda bulunuyor.

Irak sınırında yer alan diğer kapı Yarubiyye ise Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunuyor.