Patlayıcıyla imha edildi! Kaçak kömür ocaklarına darbe
Zonguldak’ta polis ve jandarmanın ortak denetimlerinde kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen yedi maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak kullanılamaz hale getirildi.
Zonguldak genelinde kaçak maden ocaklarına yönelik yürütülen denetimlerde, yasa dışı kömür üretimi yapılan 7 ocak tespit edildi.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından kent genelinde kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. Ekiplerin yaptığı 14 denetimde, 7 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi. Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 195 metre uzunluğunda ray ve vagon ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.