Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

Mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü, Türkiye’de ilk kez Diyarbakır’da saptandı, sağlık çevreleri son haberle sarsıldı. Dünya genelinde bu kadar hızla yayılan 'H3N2' grip virüsü, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Uzmanlar, bulaşıcılığı artan varyantın önümüzdeki günlerde metropollere yayılabileceği uyarısında bulunurken, bu kış yalnızca grip değil birden fazla solunum yolu enfeksiyonunun aynı anda etkisini gösterebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar detayı paylaştı.

Foto - Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bu kış mevsiminde yalnızca grip değil, farklı solunum yolu virüslerinin eş zamanlı olarak dolaşımda olabileceğini vurgulayarak maske, hijyen ve aşı uyarılarını yineledi

Foto - Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR NASIL BULAŞIR? Bunu yapmayan yandı. H3N2 virüsü, influenza A ailesine ait bir alt tür olup grip benzeri şikâyetlere yol açan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Daha çok kış aylarında görülür ve toplumda hızla yayılabilme potansiyeline sahiptir. Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında etrafa saçılan mikroskobik damlacıklar virüsün yayılmasına neden olur. Bunun yanında, hastalarla yakın temas kurulması veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunulması da enfeksiyon riskini çoğaltabilir.

Foto - Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

H3N2 BELİRTİLERİ NELERDİR? Dünya genelindeki erken dönem veriler, ağır hastalık ve hastaneye yatış oranlarının geçen yılki H3N2 dönemine benzer şekilde yükselebileceğini düşündürüyor.

Foto - Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

Olası belirtiler şöyle sıralanıyor: Ani başlayan yüksek ateş, Kas ve eklem sancıları, Yoğun yorgunluk, Kuru öksürme.

