Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı
Mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü, Türkiye’de ilk kez Diyarbakır’da saptandı, sağlık çevreleri son haberle sarsıldı. Dünya genelinde bu kadar hızla yayılan 'H3N2' grip virüsü, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Uzmanlar, bulaşıcılığı artan varyantın önümüzdeki günlerde metropollere yayılabileceği uyarısında bulunurken, bu kış yalnızca grip değil birden fazla solunum yolu enfeksiyonunun aynı anda etkisini gösterebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar detayı paylaştı.