Türkiye'ye yaklaşan tehlike grip nasıl yayılıyor! H3N2 varyantı nasıl bulaşır: Bunları yapmayan işte şimdi yandı

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR NASIL BULAŞIR? Bunu yapmayan yandı. H3N2 virüsü, influenza A ailesine ait bir alt tür olup grip benzeri şikâyetlere yol açan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Daha çok kış aylarında görülür ve toplumda hızla yayılabilme potansiyeline sahiptir. Enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında etrafa saçılan mikroskobik damlacıklar virüsün yayılmasına neden olur. Bunun yanında, hastalarla yakın temas kurulması veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunulması da enfeksiyon riskini çoğaltabilir.