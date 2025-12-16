Eczacı Yeşil, 'Yüzüme asla sürmem' dedi! Sahte ürünler can yakıcı: Meğer tahriş edip çiziyormuş! Doğal değil, en sinsi moda

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak için her yolu denesek de bazen başarılı olamadığımızı fark ederiz. Bunun nedeni ise cildimize faydalı olduğunu sandığımız ürünlerin aslında ne kadar yanlış olduğunu fark etmiyor oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Uzmanı gündeme taşıdı. O ürünlerin sinsi, doğal değil, can yakıcı olduğunu tespit etti.