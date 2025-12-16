Haber Merkezi Giriş Tarihi: Eczacı Yeşil, 'Yüzüme asla sürmem' dedi! Sahte ürünler can yakıcı: Meğer tahriş edip çiziyormuş! Doğal değil, en sinsi moda
Sosyal medyada paylaşım yapan Eczacı Çağla Yeşil yüzüne asla kullanmayacağı o ürünleri ve sebeplerini anlattı. Binlerce masum gibi görünen sahte ürünleri şirketler piyasaya sürüyor dikkat! Amacı pürüzsüz bir cilde kavuşmak için alanlar o sahte ürünlerin kısa sürede can yakıcı önemli etkisi olduğu ortaya çıktı. Sahte ürünlere yönelik ilgili çarpıcı ayrıntılar belli oldu.