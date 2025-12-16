  • İSTANBUL
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Eczacı Yeşil, 'Yüzüme asla sürmem' dedi! Sahte ürünler can yakıcı: Meğer tahriş edip çiziyormuş! Doğal değil, en sinsi moda

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eczacı Yeşil, 'Yüzüme asla sürmem' dedi! Sahte ürünler can yakıcı: Meğer tahriş edip çiziyormuş! Doğal değil, en sinsi moda

Sosyal medyada paylaşım yapan Eczacı Çağla Yeşil yüzüne asla kullanmayacağı o ürünleri ve sebeplerini anlattı. Binlerce masum gibi görünen sahte ürünleri şirketler piyasaya sürüyor dikkat! Amacı pürüzsüz bir cilde kavuşmak için alanlar o sahte ürünlerin kısa sürede can yakıcı önemli etkisi olduğu ortaya çıktı. Sahte ürünlere yönelik ilgili çarpıcı ayrıntılar belli oldu.

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak için her yolu denesek de bazen başarılı olamadığımızı fark ederiz. Bunun nedeni ise cildimize faydalı olduğunu sandığımız ürünlerin aslında ne kadar yanlış olduğunu fark etmiyor oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Uzmanı gündeme taşıdı. O ürünlerin sinsi, doğal değil, can yakıcı olduğunu tespit etti.

Son yıllarda kullanılmaya başlandı! En sinsi moda! Bu konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Eczacı Çağla Yeşil, yüzüne asla kullanmayacağı ürünlerden bahsederek cilt bakımını daha bilinçli şekilde sürdürmenin öneminden bahsetti. gerçek çok geçmeden böyle ortaya çıktı. "BURUN BANDI ALIŞKANLIĞINI BIRAKIN" Eczacı Çağla Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında siyah nokta temizliğinde kullanılan burun bandının aslında hiçbir işe yaramadığını vurguladı. Cilt bariyerine zarar verdiğinden ve yalnızca ölü derileri kaldırdığından bahseden Yeşil, burun bandı kullanmanın faydadan çok zararı olabileceğinden bahsetti.

"PÜTÜRCÜK İÇEREN PEELİNGLERİ KULLANMAYIN" 2026 yılına girerken pütürcük içeren peelingleri ardınızda bırakmanızı söyleyen Yeşil, bu içerikleri yüzünde kullanmak yerine vücudunda kullanabileceğinizi söyledi. Eczacı Yeşil, bu konu hakkında, "Vücudumuzun derisiyle, yüzümüzün derisi aynı değil. Gözaltımızdaki deriyle de yüzümüzdeki deri aynı değil. Vücut ürünlerini bu nedenle yüzümüzde kullanmamalıyız" diyerek yüzümüzün daha hassas olduğunun altını çizdi.

Can yakıcı etkisi varmış! Makyaj temizleyici mendil kullanmanın cildi tahriş ettiğinden ve çizdiğinden bahseden Yeşil, bunun yerine yağ bazlı temizleyici veya makyaj temizleme suyu kullanmanın daha doğru olduğundan bahsetti. Yağ bazlı temizleyici veya makyaj temizleme suyu kullandıktan sonra cildinize uyan bir temizleyici ile cildinizi tahriş etmeden ve güzelce temizleyebilirsiniz. Senelerdir dudak nemlendiricisi kullanmadığından bahsen Yeşil, dudak nemlendiricilerini de önermediğini söyledi.

Vadettiğinin aksine dudakları nemlendirmek yerine daha çok kurumalarına neden olabilen dudak nemlendiricileri yerine evde doğal yoldan hazırlayabileceğiniz doğal içerikli peeling veya nemlendiricilerden yardım alabilirsiniz. EVDE DOĞAL YOLDAN DUDAK MASKESİ YAPIMI 1. BAL MASKESİ 1 tatlı kaşığı kadar bal alarak dudaklarınıza sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bal, dudaklarınızın nemlenmesini ve çatlakların iyileşmesine yardımcı olacağından, kimyasal ürünlere kıyasla doğal ve etkili bir yöntem olacaktır. 2. ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER MASKESİ 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı şekeri güzelce karıştırarak dudaklarınıza nazikçe masaj yapın. Ardından ılık suyla durulayın. Bu karışım dudaklarınızdaki ölü deriyi uzaklaştırarak dudaklarınızın pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

