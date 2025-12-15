46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı

  • İSTANBUL
Yaşam

Eskişehir’de park halindeki bir otomobilin teybi, bir şüpheli tarafından yalnızca 46 saniyede çalındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde hırsızlık kameraya saniye saniye yansıdı. İhsaniye Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin yanına gelen E.A., kapısını açıp teybi söktükten sonra kaçtı.

 

Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobilin sahibi, teybin olmadığını fark ederek polise haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızlık anlarının yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Kamera görüntülerinden şüphelinin E.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan E.A. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın 46 saniye sürdüğü belirlendi.

