Gündem Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!
Gündem

Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Güllü'nün cinayetinin tek tanığı, annesini 6 kattaki pencereden aşağı atan Tuğyan'ın Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Ulu ifadesinde Tuğyan’ın Güllü’yü aşağı attıktan sonra, ‘Ben yanarsam sen de yanarsın’ diye tehdit ettiğini, korktuğu için sustuğunu ancak suçu kendisine atmasından endişe ettiği için itiraf ettiğini söyledi.

Güllü cinayetinin tek tanığı ve Güllü'nün kızı Tuğyan’ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, ifadesinde şu açıklamaları yaptı:  “Gördüm ama sustum. Annesinin arkasından sarıldı. Kalçasının altından bacaklarına doğru sarıldı. Bir anda kendine çekip pencereden attı. Güllü, düştü. “Bay bay” yoktu. “Hadi görüşürüz” yoktu. Sadece düşüş… Sonra bağırdı: “Koş!” Ben donup kaldım. Tuğyan, ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız" dedi. Bunu annesini ittirdiğini gördüğüm için dedi. Ben bugün doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım.”

KOŞ ŞEKLİNDE BAĞIRDI

İşte o ifade: ‘Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarında dinletilen diyaloglardı. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çekti. Tuğyan annesini o şekilde ittikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Gül Annenin düştüğü sırada "hadi görüşürüz" "bay bay" seklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şuan bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan "koş" şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Bende onun pesinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise sok içinde kaldığım için tepki verememiştim.”

SEN DE ONUNLA BİRLİKTE GİT

Tuğyan’ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan’ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü'nün hayat biçimi olduğunu düşünüyorum. Tuğyan’ın arkadaşı "Yurtdışına git, oradan süreci takip et, ben insan kaçakçısıyım, seni de götürürüm" dedi. Bana da "Sen de onunla birlikte git" dedi. Hülya Abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana “Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var. Dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı' dedi. Suçu bana atmasından korktum.’

