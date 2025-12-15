Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Güvenli Sokaklar Derneğinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şahsın sözleri; “Bir şahıstan garip sözler: ‘Teşvikiye Camii’nin bahçesinde köpeğimi saldım. ‘What the f*ck’, bir güvenlik görevlisi ‘Cami bahçesine köpek sokamazsınız’ dedi. Sebebi de köpeğimin cami bahçesine işeme ihtimaliymiş” şeklinde paylaşılarak tepki gösterildi. Paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullanıcıları da köpekçi kadına sert tepkide bulundu.

“SEN ‘WHAT THE F*CK’ BİR CAMİSİN YANİ. BANA HAKARET EDİP AZARLADI”

Aşırı yabancı dil bilmekten Türkçesinin bozuk olduğu izlenimi vermeye çalıştığı anlaşılan köpekçi kadın, çektiği videoda aynen şu ifadeleri kullandı: “Ben Teşvikiye’de oturuyorum. Aaa, Ve Teşvikiye Camii benim evimin güzergahı. Köpeğimi bir keresinde orda saldım bahçesinde. Okey, ben hani şey bir insanım. Kurallara hani dikkat etmeyen, bi tık rahat bir insanım. Ama böyle İslamik koşullara göre yaşayan bir ülkede bulunduğum için biliyorum yani bir camiye köpek sokulmayacağını. Caminin içinde değil, bahçesinden geçerken, orda bla bla bir görevli, bu arada niye bir caminin görevlisi olur, bahçesinde dikilir onu da bilmiyorum. Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani. Bana hakaret edip azarladı işte ‘Buraya köpek sokamazsınız bla bla’. Bir buçuk kilo bir hayvan. Ve hani neden dedim, ‘Ya işerse’ işerse ne? Sen buranın toprağına gidip Fransa’nın Wichy kentinden termal su mu getiriyorsun? İşerse ne olabilir? Aklıma geldi”

“TEŞVİKİYE CAMİİ İLE İŞİM BİTMEDİ”

Bu arada söz konusu kadın paylaşımına, “Sevgi yoksa ben yokum. Teşvikiye Camii ile işim bitmedi, ileride iyi bir yere gelirsem umarım orayı bir daha göremezsiniz” notunu iliştirmeyi de ihmal etmedi.