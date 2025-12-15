Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Youtube kanalında CHP’nin gölge kabinesini değerlendiren Gültekin, “Gölge kabine dört yıldır var. Bana izleyicilerimiz CHP’nin dün açıklanan listeden önceki gölge Teknoloji Bakanı kimdi söylesinler. Gölge Ekonomi Bakanı kimdi söylesinler. İşlevselliği yok. Anlamı yok, bir de iki başlılık yaratıyor. Bir tarafta partinin genel başkan yardımcıları var. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, bu tarafta bir de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gölge Dışişleri Bakanı var. Sen 3 yıldır ekonomiyi Yalçın Karatepe'ye teslim etmişsin sonra bakanlar kurulu listesi açıklıyorsun. Sonra gölge bakanlar kurulu listesi açıklanıyor, Yalçın Karatepe Gölge Teknoloji Bakanı olmuş. Ekonomide Kerim Rota var. Anlatabiliyor muyum?” diye konuştu.

“BUNLAR HANGİ İŞİ GÖRECEKLER, KİMSE BİLMİYOR”

İsimlerin birbirinden kopuk olduğuna dikkat çeken Levent Gültekin, “Bu ismin ne işi var burada diyorsun. Sevgi Kılıç diye bir hanımefendi, genç bir kız Spor Bakanı olmuş mesela. Hangi bağlamda Spor Bakanı oldu bilmiyorum. Kararlar parti merkezinde MKYK’da alınacak, Parti Meclisi’nde alınacak. Parti programı o genel başkan yardımcıları MKYK koordinasyonunda yazılacak. Peki bunlar hangi işi görecekler, kimse bilmiyor. Belli ki, Ekrem İmamoğlu ile birlikte ‘Gölge Bakanlar Kurulu’ diye bazı isimlere görev verme ihtiyacı hissediyorlar. Ben öyle okudum. Ama siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz. Yani üç sene Ekonomi Bakanı yaptığın kişiyi dördüncü sene Teknoloji Bakanı yaparak ‘vay be’ dedirtemezsin” ifadelerini kullandı.