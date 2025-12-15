Dünyanın en büyüğü! 2 saatlik yolu 2 dakikaya indirdi

Çin'in gündeydoğusundaki eyaletlerden olan Guizhou'da inşaatına Ocak 2022’de başlanan dev yapı, dört yıldan kısa sürede tamamlandı. Yerel halkın “Dünya yarığı” olarak adlandırdığı devasa vadinin üzerinden geçen köprü 2.890 metre uzunluğunda. Açılmadan önce yapılan dinamik yük testinde 96 kamyon koordineli şekilde köprüye çıkarılarak güvenlik doğrulandı.

28 Eylül 2025’te açılan köprü, Guinness Dünya Rekoru’na “dünyanın en yüksek köprüsü” olarak resmen girdi. Açılışın ardından dünyanın her yerinden turistler mühendislik harikasını görmek için bölgeye akın etmeye başladı.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Guizhou eyaleti, dünyadaki en fazla yüksek köprüye sahip bölge olarak biliniyor. Uzmanlara göre 2030 yılına kadar bölgede 100 metre üzeri yükseklikte 1000’den fazla köprü bulunacak.

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nü diğerlerinden ayıran deneyimler ise şunlar:

- 580 metre aşağıdaki Beipan Nehri’ne bakan cam yürüyüş yolları

- Panoramik seyir terasları

- Kasım ayında açılması planlanan cam asansörlü yüksek kafe

- Adrenalin tutkunları için bungee jumping ve BASE jumping olanakları

Bu özellikleriyle Huajiang Köprüsü sadece bir ulaşım yolu değil; yeni bir turistik cazibe merkezi haline geldi.