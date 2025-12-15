Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?

Suriye’de 61 yıl süren Baas diktatörlüğü 8 Aralık 2024’te tarihin çöplüğüne gönderilirken, ülkeyi kan gölüne çeviren Beşar Esed soluğu Rusya’da almıştı. İngiliz The Guardian gazetesi, Moskova’ya sığınan devrik liderin bugünkü hayatına dair dikkat çekici ayrıntıları kamuoyuna taşıdı.

Esed ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynağa dayandırılan haberde, Kremlin’in Esed’e bakışının tamamen değiştiği vurgulandı. Kaynak, “Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir. Esed artık etkili bir figür olarak görülmüyor. Hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile kabul edilmiyor” ifadelerini kullandı.

DİKTATÖRDEN DOKTORA!

Haberde en çarpıcı detay ise Esed’in Moskova’daki yeni “mesleği” oldu. Guardian’a konuşan güvenilir kaynaklara göre, Esed Rusya’ya kaçtıktan sonra tıp eğitimine geri döndü. Devrik liderin Rusça öğrendiği ve oftalmoloji (göz hastalıkları) alanında dersler aldığı aktarıldı.

Aileye yakın kaynak, “Rusça öğreniyor ve oftalmoloji bilgisini tazeliyor. Bu onun gerçek tutkusu. Paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye’de savaş başlamadan önce bile Şam’da düzenli olarak göz hekimliği yapıyordu” dedi.

MOSKOVA ELİTLERİNE GÖZ MUAYENESİ!

Aynı kaynak, Esed’in ilerleyen süreçte Moskova’daki zengin elitleri hedef müşteri kitlesi olarak gördüğünü de iddia etti. Milyonların ölümünden sorumlu diktatörün, artık siyasette değil, göz muayenehanelerinde var olmaya çalıştığı yorumları yapıldı.

Bir zamanlar “Ortadoğu’nun lideri” olarak pazarlanan Esed’in, bugün Putin’in sofrasından bile dışlanıp Moskova’da doktorluk hayalleri kurması, “zalimlerin sonu ibretlik olur” yorumlarını beraberinde getirdi.

"MOSKOVA'NIN ELİT KESİMİNİN YAŞADIĞI PRESTİJLİ RUBLYOVKA'DA İKAMET EDİYOR"

Suriye'deki rejimi devrildikten bir yıl sonra, Esed ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde izole, sakin ve lüks bir hayat sürdüğü vurgulanan haberde, aileye yakın iki kaynağın Esed ailesinin muhtemelen 2014 yılında Kiev'den kaçan ve bu bölgede yaşadığına inanılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi isimlerle Moskova'nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söylediği aktarıldı.

"PUTİN, İKTİDARINI KAYBEDEN LİDERLERE KARŞI PEK SABIRLI DEĞİLDİR"

Haberde aile dostunun "Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az, hatta hiç teması yok. Sadece, Sriye Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Ekonomi Danışmanı Yasar İbrahim gibi zamanında sarayında görevli olan isimle irtibat halinde" ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir ismin, Esed'in Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söylediği kaydedildi. Kremlin'e yakın kaynak, "Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir ve Esed artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor" dedi.

"SON SANİYEYE KADAR SARAYDA KALDI"

Haberde, Beşar'ın kardeşi Mahir Esed'in bir arkadaşının "Mahir günlerdir Beşar'ı arıyordu ama o telefonu açmıyordu. Son saniyeye kadar sarayda kaldı, Suriyeliler onun nargile kömürlerinin hala sıcak olduğunu gördüler. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir'di. Beşar sadece kendini düşünüyordu" ifadelerine yer verildi.

"Aile, üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman'a kaçmayı başardı"

Esed Beşar'ın amcası Rıfat Esed'in avukatı Elie Hatem, müvekkillerinin Beşar kaçtıktan sonra Suriye'den nasıl kaçacaklarını bilemedikleri için paniğe kapılarak onu aradıklarını söyleyerek "Hmeymim Hava Üssü'ne vardıklarında Rus askerlerine Esed ailesi olduklarını söylediler, ancak askerler İngilizce veya Arapça bilmiyorlardı. Bu yüzden 8'i üssün önünde arabalarında uyumak zorunda kaldı" dedi. Hatem, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman'a kaçmayı başardığını sözlerine ekledi.

"ESED, MEDYAYA ÇIKMAK İÇİN RUS YETKİLİLERİN ONAYINI BEKLİYOR"

Esed'ın eşi Esma Esed'ın sağlık durumuna değinen bir kaynak ise, eski first lady'nin Rusya güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördükten sonra iyileştiğini söyledi. Esma Esed'in sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Beşar Esed'in kendi hikayesini anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen kaynak, Esed'in bir Amerikan podcast sunucusuyla röportajlar ayarladığını ancak medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını beklediğini sözlerine ekledi.

"AİLE, ESED OLMADAN 30 HAZİRAN'DA KIZLARI ZEİN ESED'İN MEZUNİYET TÖRENİNDE GÖRÜLDÜ"

Adı açıklanmayan bir aile dostu ise birkaç ay önce Esed'in çocuklarıyla bir araya geldiğini kaydederek "Biraz sersemlemiş gibiler. Sanırım hala biraz şok durumundalar. Artık önce gelen aile olmadıkları bir hayata alışmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Esed'in aile dostu, rejimin devrilmesinden sonra ailenin Beşar Esed olmadan yalnızca 30 Haziran'da kızları Zein Esed'in mezuniyet töreninde görüldüğünü bildirdi. Zein'in sınıf arkadaşları ise Esed ailesinin törene katıldığını doğrulayarak uzun süre kalmadıklarını ve Zein ile sahnede fotoğraf çektirmediklerine dikkat çekti.

ÇOCUKLAR VE ANNELERİ ZAMANLARININ ÇOĞUNU ALIŞVERİŞ YAPARAK GEÇİRİYOR

Aileye yakın bir kaynağa göre, çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Sızan Rus verilerine göre düzenli olarak lüks giysiler satın alan Zein Esed, Moskova'daki seçkin bir spor salonunun üyesi. Esed çocukları da sık sık BAE'yi ziyaret ediyor ve Asma en az bir kez onlara eşlik ediyor.

Başlangıçta Esed ailesinin Moskova'dan BAE'ye taşınmayı umduğu, BAE'nin onlar için çok daha tanıdık bir yer olduğu aktarıldı. Aile dostlarına göre, çocuklar Rusça bilmiyordu ve Rus sosyal çevrelerinde kendilerine yer bulmakta zorlandı.