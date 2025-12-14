  • İSTANBUL
Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Antalya'nın merkezinde, farklı siyasi görüşlere sahip iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde meydana gelen olay, bölgede hazır bulunan polis ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Çözüm Süreci Tepkisi ve Bütçe Protestosu Yürüyüşü Çatıştı

Olay, Yörükeli Hareketi üyelerinin **"çözüm süreci"**ne tepki gösteren bir basın açıklaması düzenlediği sırada patlak verdi. Bu grup, açıklamasını yaparken, diğer taraftan bütçe görüşmelerini protesto eden bir yürüyüş konvoyu bölgeye ulaştı.

 

Protestocu Grup: KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla toplanan ve aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin de bulunduğu grup, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek amacıyla yürüyordu.

 

Sloganlar atarak ilerleyen TİP üyeleri ile basın açıklaması yapan ülkücü görüşlü grup, Saat Kulesi önünde yüz yüze geldi. İki grup arasında kısa süreli ve sözlü bir tartışma yaşandı.

 

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Bölgede güvenlik önlemi alan Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, olayın fiziki bir çatışmaya dönüşmesini engelledi. Polis, grupların üyelerini birbirinden ayırarak farklı istikametlere yönlendirdi. Böylece, karşıt görüşlü gruplar arasındaki gerginlik büyümeden sonlandırılmış oldu.

