  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar

İsrail eski tanklarını Türklerle savaşmaları için o ülkeye verecek! Resmen ortaya çıktı

Manisa'da yanan tesiste dehşete düşüren anlar yaşandı! Herkes tedirgin: Ceza 7 milyon 330 bin lira olacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İsmailağa Cemaati'nden İsmail Saymaz'a 'faiz' tokadı! Hadi İsmail utandığını yaz

Bayraktar TB2 SİHA! Türkiye’nin ilk milli SİHA'sı 500’üncüsü üretildi! Türkiye, kardeş ülkeler için katkı, duyurdular

Haluk Özdil, bayram öncesi kuyumcuya koşturacak: Her an yaşanabilir, bu olursa gram altın 4 bin lira olacak

Doktor Selahaddin Semiz'den bir kitap analizi Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

Erdoğan başörtüsüne güvence için anayasayı işaret etti CHP ve avaneleri samimiyet testinde! Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi
Dünya "Ayyaş" Macron'a tepkiler çığ gibi
Dünya

"Ayyaş" Macron'a tepkiler çığ gibi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:38:00 -
"Ayyaş" Macron'a tepkiler çığ gibi

Bir şişe birayı fondip yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'alkolü özendirdiği için' eleştirilerin odağında.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir ragbi maçı sonrasındaki bira içişi eleştirileri beraberinde getirdi.

Maçın ardından La Rochelle takımını 29'a 26 skorla yenerek ligi lider tamamlayan ekibi kutlamak için soyunma odasına giden Macron'a bir şişe Corona marka bira ikram edildi ve "bir dikişte içmesi" istendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, son dönemde halk arasında popülerliği azalan 45 yaşındaki cumhurbaşkanının, şampiyon takımın oyuncu ve antrenörlerinin tezahüratları arasında şişeyi 17 saniyede fondip yaptığı görüldü.

Fransız cumhurbaşkanı, Fransız spor takımlarını sıklıkla soyunma odalarında ziyaret ediyor. En son Katar'daki Dünya Kupası'nda final maçını kaybeden Fransız ekibi maç sonrasında soyunma odasına ziyaret ederek duygusal bir konuşma yapmıştı.

Birçok Fransız cumhurbaşkanı gibi sıklıkla elinde bir kadeh şarapla görülen ve şarap endüstrisinin sıkı destekçisi olan Macron, her gün öğle ve akşam yemeklerinde birer bardak şarap içtiğini belirtiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak bir süredir halk sağlığı uzmanları tarafından aşırı alkol tüketimini teşvik etmekle suçlanan Macron'un Ragbi maçındaki davranışı, bardağı taşıran son damla oldu.

Yeşiller Partisi milletvekili Sandrine Rousseau ragbi maçındaki davranışı sosyal medyada "Bir fotoğrafta siyasi liderlikte toksik erkeklik" ifadeleriyle tanımladı.

Sosyalist Parti milletvekili Arthur Delaporte da sosyal medyadan "Aşırı alkol tüketimine, aşırı içkiye karşı elli yıllık halk sağlığı politikası... mesaj açıkça işe yaramadı." diyerek bir cumhurbaşkanının bu davranışı sergilememesi gerektiğinin altnı çizdi.

İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Jean-Rene Cazeneuve ise "Bir cumhurbaşkanı 23 oyuncunun mutluluğunu paylaşarak geleneklerinde yer aldı. Hepsi bu." diyerek Macron'u savundu.

Ancak Macron'a eleştiride geri durmayan halk sağlığı uzmanlarına göre cumhurbaşkanı bir rol modeli olarak davranışlarına dikkat etmeli.

Fransız kanalı BFM'de olayı yorumlayan Fransa Bağımlılık Birliği'nden Bernard Basset "Bu durumda, sporu, partileri ve alkol tüketimini, herkesin biraz fazla içtiği erkeksi bir akran baskısı bağlamında ilişkilendiriyor." dedi.

Aynı kanaldaki konuşan doktor ve bağımlılık uzmanı William Lowenstein'da bu davranışın uygunsuz olduğunu vurgulayarak "Bunu yapabilirsiniz ama kameraların önünde değil." dedi.

Macron'un, her yıl ocak dört hafta süreyle alkolden uzak durulmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Ayık Ocak" uygulamasına karşı çıkması da daha önce halk sağlığı uzmanlarının tepkisine neden olmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Fransa'da alkol tüketimi son 50 yılda azalmış olsa da, her yıl yaklaşık 49 bin ölüm alkolden kaynaklanıyor ve aşırı tüketimin "hastaneye yatışların başlıca nedenlerinden biri" olduğu görülüyor.

Kaynak: Euronews

Macron: Elektroşokla uyandırdı
Macron: Elektroşokla uyandırdı

Dünya

Macron: Elektroşokla uyandırdı

Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor
Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor

Dünya

Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor

Erdoğan'ın yemin töreninden sonra gündem oldu! İşte Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı'nın o diyaloğu...
Erdoğan'ın yemin töreninden sonra gündem oldu! İşte Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı'nın o diyaloğu...

Sosyal Medya

Erdoğan'ın yemin töreninden sonra gündem oldu! İşte Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı'nın o diyaloğu...

Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'yı seçti: Macron ile görüştü! Tarihi bir buluşma
Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'yı seçti: Macron ile görüştü! Tarihi bir buluşma

Dünya

Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'yı seçti: Macron ile görüştü! Tarihi bir buluşma

Macron'un 3. dönemi için anayasa değişikliği çağrısı
Macron'un 3. dönemi için anayasa değişikliği çağrısı

Dünya

Macron'un 3. dönemi için anayasa değişikliği çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia!
Medya

Hande Fırat’tan çok konuşulacak iddia! "Hepsi önümüzdeki altı ayda olabilir" deyip bombayı patlattı! Bu gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretine ili..
Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara g..
İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar
Dünya

İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar

Filistinli gruplar Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıyı kınadı: "Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkiler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23