"Ayyaş" Macron'a tepkiler çığ gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir ragbi maçı sonrasındaki bira içişi eleştirileri beraberinde getirdi.

Maçın ardından La Rochelle takımını 29'a 26 skorla yenerek ligi lider tamamlayan ekibi kutlamak için soyunma odasına giden Macron'a bir şişe Corona marka bira ikram edildi ve "bir dikişte içmesi" istendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, son dönemde halk arasında popülerliği azalan 45 yaşındaki cumhurbaşkanının, şampiyon takımın oyuncu ve antrenörlerinin tezahüratları arasında şişeyi 17 saniyede fondip yaptığı görüldü.

Fransız cumhurbaşkanı, Fransız spor takımlarını sıklıkla soyunma odalarında ziyaret ediyor. En son Katar'daki Dünya Kupası'nda final maçını kaybeden Fransız ekibi maç sonrasında soyunma odasına ziyaret ederek duygusal bir konuşma yapmıştı.

Birçok Fransız cumhurbaşkanı gibi sıklıkla elinde bir kadeh şarapla görülen ve şarap endüstrisinin sıkı destekçisi olan Macron, her gün öğle ve akşam yemeklerinde birer bardak şarap içtiğini belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak bir süredir halk sağlığı uzmanları tarafından aşırı alkol tüketimini teşvik etmekle suçlanan Macron'un Ragbi maçındaki davranışı, bardağı taşıran son damla oldu.

Yeşiller Partisi milletvekili Sandrine Rousseau ragbi maçındaki davranışı sosyal medyada "Bir fotoğrafta siyasi liderlikte toksik erkeklik" ifadeleriyle tanımladı.

Sosyalist Parti milletvekili Arthur Delaporte da sosyal medyadan "Aşırı alkol tüketimine, aşırı içkiye karşı elli yıllık halk sağlığı politikası... mesaj açıkça işe yaramadı." diyerek bir cumhurbaşkanının bu davranışı sergilememesi gerektiğinin altnı çizdi.

İktidardaki Rönesans Partisi milletvekili Jean-Rene Cazeneuve ise "Bir cumhurbaşkanı 23 oyuncunun mutluluğunu paylaşarak geleneklerinde yer aldı. Hepsi bu." diyerek Macron'u savundu.

Ancak Macron'a eleştiride geri durmayan halk sağlığı uzmanlarına göre cumhurbaşkanı bir rol modeli olarak davranışlarına dikkat etmeli.

Fransız kanalı BFM'de olayı yorumlayan Fransa Bağımlılık Birliği'nden Bernard Basset "Bu durumda, sporu, partileri ve alkol tüketimini, herkesin biraz fazla içtiği erkeksi bir akran baskısı bağlamında ilişkilendiriyor." dedi.

Aynı kanaldaki konuşan doktor ve bağımlılık uzmanı William Lowenstein'da bu davranışın uygunsuz olduğunu vurgulayarak "Bunu yapabilirsiniz ama kameraların önünde değil." dedi.

Macron'un, her yıl ocak dört hafta süreyle alkolden uzak durulmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Ayık Ocak" uygulamasına karşı çıkması da daha önce halk sağlığı uzmanlarının tepkisine neden olmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Fransa'da alkol tüketimi son 50 yılda azalmış olsa da, her yıl yaklaşık 49 bin ölüm alkolden kaynaklanıyor ve aşırı tüketimin "hastaneye yatışların başlıca nedenlerinden biri" olduğu görülüyor.

Kaynak: Euronews