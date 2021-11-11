Ayvayı böyle bölüyorsanız... Dikkat! Özelliğini bitiriyor

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayva, insan sağlığına oldukça faydalı bir meyve. Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mutlaka mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye ediyor. Uzmanlar bunun beraberinde ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda da ikaz ediyor.

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden daha mühim. İçindeki vitamin ve minerallerin fazla olması sebebi ile ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi öneriliyor. Yapılan araştırmalar, Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve bütün dünyaya yayılan ayvanın metal kesici aletlerle kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunun nedeni ise metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir.

elmaelma.com'un haberine göre; ayva ayrıca sindirim problemerine iyi geliyor, kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önlüyor. Kabuğu ile beraber tüketildiğinde metabolizmanın daha sağlıklı işlemesini destekliyor.

Ayva ayrıca kan içindeki oksijeni arttırarak kan dolaşımının artmasını sağlıyor. Böylece saç diplerine kadar giden sağlıklı kan ücreleri saçların daha parlak ve güçlü olmasını destekliyor.

Ayva, yüksek antioksidan sayesinde vücutta dolaşan serbest radikalleri ve kanserli hücreleri azaltır.

Kan şekerini yükseltmeyen bu meyveyi diyabet hastaları da rahatlıkla tüketebilir.