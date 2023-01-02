Ayvanın daha önce hiç duymadığınız faydaları ve zararları! Onlarca sorunu kökten çözüyor: Karanfilli ayva tatlısı nasıl yapılır?

Eskiler ne kadar ayva bol olursa, kışın o kadar sert geçeceğini söylerlerdi. Sert geçen kış günlerinde hasta olmamamız içinse yine baş vuracağımız besin ayva ve ayva kabuğu olacak. Ayva kabuğundan çekirdeğine kadar tam bir şifa deposu. Kabuğu kalp çarpıntısına iyi gelen ayvanın göz sağlığı, sindirim, akciğer, mide ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi var. Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyduğumuz besinler arasında da diyebiliriz. Ayvanın faydaları nelerdir? Liste halinde ayvanın yararlarını hazırladık. Ayva hangi hastalıklara iyi gelir?

Gülgiller familyasından olan, yaklaşık 4-5 m boylanan, kırmızı kahverengi gövdeli ağacın meyvesine ayva denilmektedir. Bol lifli ve hoş lezzetli bir sonbahar meyvesi olan ayvanın insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır. A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin olması ayvanın ne kadar yararlı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Türkiye ayva üretiminde dünyada 1. sırada yer alır. Ülkemizde ise Sakarya en çok ayva yetişen ilimizdir. Çin, Özbekistan ve Fas Türkiye'den sonra en çok ayva yetiştirilen coğrafyalardır.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?

Ayva nasıl tüketilmeli konusu da önemli konular arasında. Ayva çiğ olarak tüketilebilir. Eğer çiğ sevmeyenler pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu, çayı şeklinde de tüketilebilir. Ayvanın etli kısmında kateşin epikateşin denilen tanenler bulunur. Ayvaya buruk tadını veren bu kısımdır. Bu kısım kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı koruyarak özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.

Ayvayı kaynatarak suyunu çıkarabilir, hem suyunu içerek hem de ayvaları yiyebilirsiniz. Bu öksürüğü hızla keser, bronşlarınızı açar.

Kış çayı

Ayva kabuklarından; bronşit, zatürre, grip gibi hastalıklardan korunmak için çay hazırlamak mümkündür. Hem oldukça lezzetli olan hem broşları rahatlatan bu çay, bedene enerji de verecektir.

Malzemeler

Ayva Kabukları

10 gram Ihlamur

4-5 adet kuşburnu

1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı

Demliğin içine tüm malzemeler koyulur ve demlik su ile doldurularak 20 dakika kaynatılır. Hazırlanan bu çaydan, her gün sıcak olarak 2-3 bardak içmek gerekir. Tatlandırmak amacı ile bir çay kaşığı bal ile kullanmak mümkündür. Özellikle öksürüğü kesmekte, oldukça işe yarayan bu çay, soğuk kış aylarında en büyük desteğiniz olacaktır.

Ayrıca sadece ayva yaprağı kaynatılıp içilirse ishali keser. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir. Vücudun gelişmesine yardım eder. Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar.

Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarında tedavi edici olarak görev üstlenmektedir.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN AYVA BİREBİR..

-Tereyağında pişirilen ayva; nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir. Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser.

-Ayvayı kaynatarak suyunu çıkarabilir, hem suyunu içerek hem de ayvaları yiyebilirsiniz. Bu öksürüğü hızla keser, bronşlarınızı açar.

-Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır.

-Ayva kokusu kalp ve dimağı kuvvetlendirir. Ayva hoşafı yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir. Ayva varise karşı iyidir, yorgunluğu, bitkinliği giderir.

-Ayva hoşafı, ağız yaraları ve akciğer veremine iyi gelir. Gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.

-Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.

-Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayrıca iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir. Ayva suyu, vücudu terletmek için çok etkilidir.

-Ayva suyu, evham ve vesveseye iyi gelir.

-Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilir. Ayvanın üzerindeki tüyler, kanayan yere konursa kanamayı durdurur.

-Göz enfeksiyonlarına karşı, ayva yaprağı kaynatılıp, soğuyan suyu ile günde birkaç kez yıkanır.

-Ayva suyu, aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır. Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir. Ayva yaprağı kaynatılıp aç karnına içilmeli ve haricen yıkanılmalıdır.

-Ağız içi yaraları ve boğaz iltihapları için, kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurup gargara olarak kullanılırsa şifa verir.

-Ayva, böbrek zafiyetine, mide zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, mide ülserine, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine, çok faydalıdır.

HAŞLANMIŞ AYVANIN FAYDALARI

*Kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltır.

*Kalp ve damar sağlığını da korur.

*Sindirimi kolaylaştırır.

*Mide ve bağırsaklardaki fazla toksinleri de idrar yolu ile atarak vücudun toksin biriktirmesini engeller.

*Haşlanmış ayvanın en önemli özelliği ise gaz problemlerine iyi gelmesidir.

AYVA KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

*Hazımsızlığı giderir.

*Mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir.

*İnce bağırsak iltihabını giderir.

*Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

*Ayva grip ve soğuk algınlığını giderir.

*Ayva suyu böbrek ve idrar torbası iltihaplarına iyi gelir.

Yatmadan önce ayva yemek: Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır.

Ayva aç karnına yenirse ne olur?

Haşlaması yapılmış ayva, ıhlamur, karanfil kombinazyonundan sabah ve akşam aç karnına 1 çay bardağı içilmesi kemiklerin gelişmesine katkı sağlar. Elde edilen Demirhindi ve Ayva suyu sabah ve akşam aç karnına 1 bardak içilmeye devam edilirse ince bağırsak iltihabını giderir ve tedavi eder

Ayva tatlısı, saraylardan günümüze gelen bir Türk mutfağı tatlısıdır. Sultanlara sunulan ayva tatlısı, karanfil ile bir araya gelerek yemek davetlerinizi de şenlendirecektir. Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirip sunabileceğiniz karanfilli ayva tatlısı tarifi için şu adımları ve malzemeleri kullanabilirsiniz:

Ayva tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet ayva

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

5 adet karanfil

8 yemek kaşığı toz şeker

TARİF

Ayvaları yıkayıp soyun. Her ayvayı iki eşit parçaya bölerek çekirdeklerini temizleyin. Çekirdeklerini temizlediğiniz ayvaların orta kısımlarını kaşık yardımı ile oyun. Airfryer’in pişirme haznesine temizlediğiniz ayvaları yerleştirin. Pekmez ve suyu karıştırın. Karışımı hazneye ekleyin. Ayvaların oyduğunuz orta kısımlarına toz şekerleri paylaştırın. Karanfilleri de şekerin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Airfryer’i 200 dereceye ayarlayın. 15 dakika boyunca pişirin. 15 dakika sonra ayvaları ters yüz edin. Ayvaları çevirdikten sonra dereceyi 180'e indirin. 15 dakika daha pişirin. Pişen ayvaları haznede soğuyuncaya kadar bekletin.

Hamilelikte ayva yemek: Hamilelikte ayva yemek, anne ve bebek için gereken vitamin ihtiyacını önemli ölçüde karşılar. İçerisindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde, gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur. Ayva meyvesi tüketmek, gebelikte, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayva da hangi vitaminler var?

Ayva vitamin: Ayrıca günlük alınması gereken C vitamininin yüzde 15'i, tiaminin (B1 vitamini) yüzde 1.5'i B6 vitamininin yüzde 2'si, bakırın yüzde 13'ü, demirin yüzde 3.6'sı, potasyumun yüzde 4'ü, magnezyumun yüzde 2.6'sı bulunur.

Limonlu ayva neye iyi gelir? Limonlu tuzlu ayvanın faydaları



AYVA VE LİMON BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRİYOR

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak. Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

Ayva zararları

Ayva tüketmek dolaylı yollardan yan etkilere yol açabilir. Özellikle fazla tüketmek ishale neden olabilir.