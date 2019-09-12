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Ayvalık’ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin yaptığı operasyonda otomotik tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Ayvalık’ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin yaptığı operasyonda otomotik tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayvalık merkezde oturan Y.T.B. adlı şüpheliye ait ikamette kalaşnikof ve muhtelif tüfek ve tabancaları ile yüzlerce mermi bulunduğu yönündeki bilgiler üzerine operasyon yapıldı. Yatak odasında baza içerisinde elbise ve giyim eşyalarının altına saklanmış plastik kasa içerisinde bir adet kalaşnikof şarjörsüz otomatik tüfek, bir adet MND marka otomatik tüfek, 2 adet şarjör, 8 adet şarjöre takılı, 193 adet torba içerisinde toplam 201 adet 7.62 mm dolu fişek, 1 adet MND marka ibareli silaha ait boş şarjör, 50 adet 6.35 mm dolu fişek, 50 adet 38 calibre dolu fişek, 926 adet 9 mm MKE yapımı dolu fişek, şüpheliye ait araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeğiyle bu tüfeğe ait 6 adet 12 calibre takılı vaziyette fişek ele geçirildi.Y.T.B. ile A.M. adlı şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:08
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