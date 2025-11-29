Ayvalık’ta şiddetli yağmur sonrası ortalık savaş alanına döndü!

Meteorolojiye göre, son 24 saat içerisinde metrekareye 105.3 kilogram düşen yağış nedeniyle Ayvalık'ta yolar göle dönerken, yağışın rüzgarla birlikte gelmesi nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı metruk binalarda yıkıldı.

Meteorolojinin "Çok kuvvetli yağış" olarak isimlendirdiği yağmur nedeniyle Altınova Mahallesi'nde ekili araziler sular altında kalırken, ilçedeki bazı dereler taştı, birçok evin de bodrum katları su baskınlarına uğradı.

Kasım ayı başından bu yana toplam metrekare başına 176.3 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta son 24 saat içerisinde hiç durmadan yağan yağmur nedeniyle Cennet Tepesi ile Ayvalık Devlet Hastanesi arasındaki yolda oluşan içi su dolu bir çukur nedeniyle 5 aracın lastikleri patladı. Sahilkent Mahallesi ile Cunda Adası'nın bazı bölgelerinde enerji nakil hatları ve trafolarda oluşan arızalar nedeniyle uzun süre elektrik enerjisi verilemedi.

Edremit istikametinden Ayvalık'a girişte bulunan duble yolun geliş bölümünü de sular altında bırakan kuvvetli yağışlar nedeniyle Ayvalık Belediyesi'nin 500'ü aşkın personeli 24 saat süresince sahada görev yaparak, su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle tıkanan rögarları açmaya çalışan ekipler, yoğun yağış altında ter döktü.

Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra UEDAŞ ekipleri de aralıksız yağan yağmur nedeniyle sahada yoğun çabalar harcayarak, ilçe meydana gelen olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek için seferber oldu.