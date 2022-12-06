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Gıda Ayvalık tostu tarifi: Orjinal ayvalık tostu tarifi, nasıl yapılır? Enfes, en kolay tost tariflerinden ayvalık tostu püf noktaları
Gıda

Ayvalık tostu tarifi: Orjinal ayvalık tostu tarifi, nasıl yapılır? Enfes, en kolay tost tariflerinden ayvalık tostu püf noktaları

Ekmeğin tost olarak yenilmesi neredeyse Eski Mısır’a kadar dayanıyor, ancak onlar bizim bugün yaptığımız gibi keyif için değil, ekmeğin nemini alarak daha uzun süre saklayabilmek için tost yapıyorlarmış. İçinde bir tost severin arayacağı neredeyse tüm malzemeleri barındıran, yapması kolay yemesi muazzam bir lezzet kendisi. Kesinlikle kallavi bir kahvaltılık ya da ana yemek gücünde ve oldukça da tok tutuyor. Kahvaltıda tost yapmayı sevenler için ise nefis bir tarif! Biz klasik tarifi sizlerle paylaşıyoruz, siz ekleme ya da çıkarma yaparak tostunuza başka bir hava da katabilirsiniz. Damak sizin, keyif sizin. Şimdiden afiyetler olsun.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:20:00 - 2022-12-06 21:28:52
Ayvalık tostu tarifi: Orjinal ayvalık tostu tarifi, nasıl yapılır? Enfes, en kolay tost tariflerinden ayvalık tostu püf noktaları

Ayvalık Tostu Tarifi İçin Malzemeler

Evde Ayvalık tostu malzemeleri için;

2 dilim ekmek (Ayvalık tost ekmeği)
4 dilim kaşar
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
6 adet kokteyl sosis
5 dilim sucuk
3 dilim salam
2 dilim domates
2 adet kornişon salatalık turşusu
1 tatlı kaşığı tereyağı
Servis İçin:
1 çay kaşığı mayonez
1 çay kaşığı ketçap

Ayvalık Tostu Tarifinin Püf Noktası

Ayvalık tost ekmeği bulamazsanız, sevdiğiniz farklı bir ekmek çeşidini de kullanabilirsiniz Hakiki ayvalık tostu nasıl yapılır, şimdi tarifine geçelim...

Ayvalık Tostu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sosis ve salamları ince uzun, jülyen olarak doğrayın. Sucukları da halka halka doğrayın. Tavada az miktar sıvı yağ ile sırayla pişirip kenara alın. Daha sonra tost makinesine ekmekleri yerleştirin ve iz çıkması için ekmeklerin üstüne elinizle bastırın. Kaşar peynirini dilimleyin ve ekmeklerin üzerine koyun. Pişen sucukları peynirin üzerine yerleştirin. Salam ve sosisleri de ekleyin. Diğer ekmek dilimiyle üzerini kapatın ve tost makinesinde 3 dakika pişirin. Ardından dilim domatesleri de yerleştirin ve ekmeğin üzerine tereyağı sürüp 1 dakika daha pişirin. Kaşarlar eridikten sonra dilerseniz dilimlenmiş kornişon turşu, ketçap ve mayonez ilavesiyle sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

Ayvalık Tostunun özelliği

Ayvalık tostu, tadını ekmeğinden ve bu da yapımında kullanılan özel undan almaktadır. Bozulmaya karşı dayanıksız olan bu ekmek buzdolabında muhafaza edilmelidir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olarak yapılır. Malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir.

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