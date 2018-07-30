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Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetiyle damakları şenlendiren ayva tatlısını evinizde kolay bir yöntemle yapmak isterseniz sizde bu tarifi deneyebilirsiniz.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:10
Ayva tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

4 adet büyük boy ayva

16 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

SERVİSİ İÇİN:

100 gram kaymak

4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

YAPILIŞI:

Ayvaları soyarak ortadan ikiye kesin ve tencerenin dibine yerleştirin. İçlerine birer kaşık şeker koyun. Üstlerine 5 su bardağı suyu ekleyerek pişirmeye başlayın.

Suyun içine çubuk tarçın ve karanfil ekleyin.

Pişen ayvaları servis tabağına alarak üstlerine şerbeti gezdirin.

Son olarak kaymak ve toz antep fıstığıyla servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:10
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