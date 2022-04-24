Aytun’dan Tuncay’a nazire! ‘Marmaray’ı Ecevit yaptı’nın yeni versiyonu çıktı

2023 seçimine giderken muhalefet kanadında siyaset yapan isimlerin söylemleri vatandaşı güldürmeye başladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bu başarıda büyük pay sahibi olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı!

Selçuk Bayraktar hakkındaki övgü dolu sözleri hazmedemedi

Sosyal medya hesabından, bir kullanıcının Selçuk Bayraktar hakkındaki övgü dolu sözleri alıntılayan Çıray, ''İlk İHA 1916'da yapıldı. Jet motoru olan ilk model 1955'de yapıldı. 1980-90'larda küçültüldü. Türkiye’nin İlk Yerli İnsansız Hava Aracı TUSAŞ İHA-X1 Şahit'i yaptı. 1995'de Keklik kullanıldı. Yani Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!'' paylaşımını yaptı.

CHP’li Tuncay Özkan ‘Marmaray’ı Ecevit yaptı’ demişti

CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Marmaray'ı Bülent Ecevit'in yaptığını iddia ederek, "Marmaray... Marmaray niye o Boğaz'ın kadim sularının altına indi ve kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmaray'ı. Neden yaptı, kentin üzerindeki trafik yoğunluğu daha aşağıya gelsin ve kent bu yoğunluktan kurtulsun diye" ifadelerini kullanmıştı.