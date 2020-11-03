Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların antrenmanda toplu halde koşu, kuvvet, dar alanda çabuk yön değiştirme ve pas çalışması ile dar alanda 3'lü turnuva yaptığı kaydedildi.