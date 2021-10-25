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Spor Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık
Spor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Golün son dakika gelmesi bizim için büyük avantaj oldu. Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:14:00 -
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

İlk yarıda her topu Fenerbahçe'ye verdiklerini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı bizim oyunumuz değildi, iyi oynamadık. Bizim istediğimiz gibi değildi. İlk yarıda çok net pozisyonlar vermememize rağmen şanslı sayılabiliriz. İlk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı biraz daha topa sahip olunca, iyi pas yapınca, girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu. Aslında skoru koruyabilirdik ama pozisyon hatasından gol yedik. İkinci golün son dakika gelmesi bizim için büyük avantaj oldu. Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz de bunu başardık."

Bülent Korkmaz, kimle oynarsa oynasın hiçbir teknik direktörün maça beraberlik için çıkmayacağını, kazanmak için oynayacağını da sözlerine ekledi.

 

 

 

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