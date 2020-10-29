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Spor Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:39:51 -
Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.

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