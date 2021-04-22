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Ekonomi Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” ürünleri Bizim Toptan’la sofralara ulaşıyor
Ekonomi

Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” ürünleri Bizim Toptan’la sofralara ulaşıyor

Müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya odaklanan Bizim Toptan, Aytaç’ın yumurta, bal, reçel, peynir, zeytin, fındık kreması, tahin, pekmez, helva gibi temel kahvaltılık ürünlerini de raflarına ekledi. Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” lezzetleri, Bizim Toptan mağazalarında ve Bizim Toptan’ın güçlü tedarik ve dağıtım ağıyla hizmet verdiği Seç Marketler, tüm bakkallar, marketler ve benzin istasyonlarında yerini alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:20:00 -
Aytaç’ın “A Kalite Kahvaltı” ürünleri Bizim Toptan’la sofralara ulaşıyor

Türkiye’nin en yaygın organize toptancı marketi Bizim Toptan, geniş ürün portföyüne Aytaç’ın kahvaltılıklarını da ekledi. Uzun süren lezzet testlerinden ve üretim çalışmalarından sonra, kahvaltı severlerin damak tadına hitap edecek şekilde geliştirilen Aytaç lezzetleri, Mart ayından itibaren Bizim Toptan raflarında satışa sunuldu. Aytaç’ın 6 ana kategori, 12 alt kategoriden oluşan 80’i aşkın ürünü arasında yumurta, bal, reçel, peynir, zeytin, fındık kreması, tahin, pekmez, helva gibi kahvaltının vazgeçilmezleri yer alıyor. Bu ürün grupları perakendeye ve geleneksel kanala uyumlu boyların yanı sıra, ev dışı tüketime (EDT) uygun boylarda da sunuluyor. Bizim Toptan’ın toplum genelinde tanınan, köklü ve güçlü markalarla yaptığı iş birliklerine dikkat çeken Bizim Toptan Pazarlama Direktörü Raşit Çebi şunları söyledi: “Bizim Toptan’da müşterilerimizin ihtiyaçlarını biliyor ve bu damak tadına hitap edecek ürünleri onlarla buluşturuyoruz. Aytaç’ın 80’den fazla ürünü de artık Bizim Toptan mağazaları ve Seç Marketler’in yanı sıra, geniş dağıtım ağımız sayesinde Türkiye’nin her köşesine ulaşacak. Aytaç markalı ‘A Kalite Kahvaltı’ ürün grubunda, Türk insanının damak tadına hitap eden, kahvaltılarda en çok tercih edilen ürünler yer alıyor. Çok yakında kahvaltılık ürünlerimizin de müşterilerimizin vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz.” Doğru tedarik zinciri ve yaygın dağıtım ağının hem bireysel hem de kurumsal müşteriler açısından markalı ve kaliteli gıdalara en uygun fiyatla ulaşmak anlamına geldiğini belirten Çebi, “Bu iş modeliyle tüm tedarikçilerimizi, bakkalları, marketleri ve müşterilerimizi mutlu ediyoruz. Tedarik ve dağıtım ağımıza Aytaç ‘A Kalite Kahvaltı’ ürünlerini de eklemiş olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

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