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Ekonomi Aytaç’a ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’
Ekonomi

Aytaç’a ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

Aytaç’tan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aytaç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:19:00 -
Aytaç’a ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

Aytaç’ın Genel Müdürü Erhan Çetin, ulusal ve uluslararası gıda mevzuatları ve yasalara uygun, yüksek verimlilikte, herkese hitap eden güvenilir ürünler ürettiklerini belirtti. Çetin, şunları kaydetti: “Aytaç olarak ürettiğimiz tüm ürünleri yüksek kalite standartlarında ve gıda güvenliğine azami dikkatle üretiyoruz. Ürünlerimizin kaliteleri sahip olduğumuz TSE ISO 9001, TSE ISO 22000 ve FSSC 22000 belgeleriyle resmi kuruluşlar tarafından da tescil edilmiştir. Dünyayı saran pandemiyle mücadele kapsamında ilk günden itibaren gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarında yetkili birimlerce tavsiye edilen tüm uygulamaları tesislerimizde hayata geçirdik. Resmi kurumlar ve bağımsız şirketlerin denetiminden başarıyla çıkan firmamız, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini alarak bu alandaki çalışmalarını tescillemiştir.”

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