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Yaşam Aysun Kayacı'dan vefat eden babasına pes dedirten hareket!
Yaşam

Aysun Kayacı'dan vefat eden babasına pes dedirten hareket!

Oyuncu Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı, babasının cenazesine katılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:42:00 - 2021-11-15 22:54:19
Aysun Kayacı'dan vefat eden babasına pes dedirten hareket!

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Babasının cenazesine katılmadı

Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

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