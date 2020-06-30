Ayşenur Arslan yine karşı çıktı! "Orada ne işimiz var"

CHP'nin kanalı Halk TV'de program sunan 'Tescilli laikçi cahil' Ayşenur Arslan, yine kahraman Mehmetçik'in başarılı operasyonuna karşı çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başarılı şekilde yürüttüğü ve terör yuvalarının kurultulduğu 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan rahatsız olan CHP yandaşı Halk TV’nin sunucusu Ayşenur Arslan, “Bunun bir sınırı ve süresi olması gerek. Bizim orada ne işimiz var?” diyerek skandala imza attı.

Arslan daha önce de, "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya" demişti.