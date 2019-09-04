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Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?

Kahraman Mehmetçik hem içerde hem de dışarda terör örgütü PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Artık bebek katili PKK’nın dağılma sürecine girmesiyle panikleyen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, gençleri ailelerinden zorla alarak dağa kaçırıyor. Ancak dağa kaçırılan gençlerin aileleri bu olaya tepkisiz kalmıyor. Hacire Akar, HDP’nin dağa kaçırıldığı oğlunu geri almak için HDP Diyarbakır il binası önünde günlerce eylem yapması ve bunun sonucunda da oğluna kavuşması HDP-PKK tarafından zorla dağa kaçırılan gençlerin ailelerini cesaretlendirdi. Süleyman Çetinkaya’nın da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Çetinkaya ailesi HDP binası önünde eyleme başladı. Süleyman Çetinkaya’nın akrabası olduğu öğrenilen Aysel Bozkurt, HDP’lilere öyle bir ayar verdi ki günün en çok konuşulan konusu oldu. PekiAysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:20
Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?

Kahraman Mehmetçik hem içerde hem de dışarda terör örgütü PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Artık bebek katili PKK’nın dağılma sürecine girmesiyle panikleyen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, gençleri ailelerinden zorla alarak dağa kaçırıyor. Ancak dağa kaçırılan gençlerin aileleri bu olaya tepkisiz kalmıyor. Hacire Akar, HDP’nin dağa kaçırıldığı oğlunu geri almak için HDP Diyarbakır il binası önünde günlerce eylem yapması ve bunun sonucunda da oğluna kavuşması HDP-PKK tarafından zorla dağa kaçırılan gençlerin ailelerini cesaretlendirdi. Süleyman Çetinkaya’nın da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Çetinkaya ailesi HDP binası önünde eyleme başladı. Süleyman Çetinkaya’nın akrabası olduğu öğrenilen Aysel Bozkurt, HDP’lilere öyle bir ayar verdi ki günün en çok konuşulan konusu oldu. Peki  Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?

Diyarbakır'da bir hafta önce Hacire Akar'ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından Çetinkaya ailesi de 17 yaşındaki oğulları Süleyman'ın HDP'liler tarafından Suriye'ye kaçırıldığı iddiasıyla, il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler" diye konuştu. 

“Başlarım sizin Kürdistan davanıza”

Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. 'Fakir fukaranın çocuğu dağa, ben koltuklarda.' Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?

“Size verecek çocuğumuz yok”

Çocuk dağa gönderilmiş, hepsi de biliyor. Kayyum olaylarında çocuğu oturma eylemine sokuyorlardı. Her şeyi çocuğa yaptırıyorlardı. Sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Bütün parti onu tanıyor. Bir de diyorlar ki; 'Tanımıyoruz.' Siz onu maşa olarak kullandınız, yeter artık. Artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor. Yeter artık insanlar biraz gözünü açsın. Bize verilen tepki de kendi ayıplarıdır. Bunların ekmeğine yağ sürmedik, eğer sürseydik tepki almazdık." diye bağırarak tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:20
  1. Diyarbakır
  2. Aysel Bozkurt kimdir?
  3. Aysel Bozkurt HDP’lilere ne dedi?

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