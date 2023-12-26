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Gündem Ayşe Ergezen Rekabet Kurulu üyeliğine atandı
Gündem

Ayşe Ergezen Rekabet Kurulu üyeliğine atandı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 03:09:00 -
Ayşe Ergezen Rekabet Kurulu üyeliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

KAYNAK: AA

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