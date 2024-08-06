Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine "iftira attığı ve suç uydurduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

Ayşe Ateş'in ifadeye çağrılmadığı, şikayet dilekçesinin inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinden

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın suç duyurusu dilekçesinde, Ayşe Ateş'in duruşmada, Yönter ve Yalçın hakkında gerçeği yansıtmayan isnatlarda bulunduğu, bu ifadeleri kullandığına yönelik basında birçok haber içeriğinin yer aldığı aktarıldı.

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Ateş'in beyanlarının, "iftira" ve "suç uydurma" suçu kapsamında olduğu belirtilen dilekçede, "Tüm basın tarafından duyulmuş ve güncel olarak da birçok haber sitesinde bu iddialara yer verilmiştir. Şüpheli tarafından isnat edilen iddiaların herhangi bir somut delili olmamakla birlikte gerçeklikten uzak iftira niteliğindedir." denildi.