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Siyaset Ayrılık vakti mi geldi? Pervin Buldan'dan CHP ve İP'e rest!
Siyaset

Ayrılık vakti mi geldi? Pervin Buldan'dan CHP ve İP'e rest!

Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı destekleyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 17:19:00 - 2021-07-13 17:19:53
Ayrılık vakti mi geldi? Pervin Buldan'dan CHP ve İP'e rest!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, söz konusu toplanmanın bir miting olmadığını, halkla buluşmayı amaçladıklarını söyledi. Millet İttifakı desteklerine ilişkin de konuşan Buldan, CHP ve İP'e resti çekti.

 "Herkes artık bilsin"

Bundan sonra yapılacak seçimlerde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bir dahaki seçimde elbette üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ancak sadece bir taraf için söylemiyorum, diğer tarafta da... Diğer taraf derken, elbette Millet İttifakı'nı kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır ve sorun çözülmeden bu ülkeyle demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir."

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