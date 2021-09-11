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Spor Ayrılık iddialarının ardından Mesut Özil'den açıklama
Spor

Ayrılık iddialarının ardından Mesut Özil'den açıklama

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddialarının ardından dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 10:34:00 -
Ayrılık iddialarının ardından Mesut Özil'den açıklama

Türkiye'de çıkan haberlerin ardından İspanyol medyası tarafından da manşetlere taşınan "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrıkmak istiyor. Katar ve ABD'den takım bakıyor" haberlerine yalanlama geldi.

Sporx'in haberine göre, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

Hayallerinde olan takım Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili, "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği ifade edildi.

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