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Yerel Aynı yöne giden 2 tır birbirine girdi
Yerel

Aynı yöne giden 2 tır birbirine girdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 09:42:00 -
Aynı yöne giden 2 tır birbirine girdi

Mehmet Serhan S. (51) idaresindeki 07 AFY 277 plakalı tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü kavşağı yakınında önünde seyreden İ.Ö'nün (27) kullandığı 42 EEF 88 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Serhan S, sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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