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Aynı mahkum 4. kez cezaevinden kaçtı

Ordu'da hastaneye götürülen bir mahkum jandarmanın elinden kurtularak firar etti. Mahkumun bu firarının bugüne kadar 4. firarı olduğu öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:39
Aynı mahkum 4. kez cezaevinden kaçtı

Ordu'da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.

4. kez firar etti

Efirli Cezaevinde, "mala zarar vermek" suçundan hükümlü olan Polat K. (40) isimli mahkum, muayene olmak için Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.

Çok sayıda GBT kaydı var

Ayrı mahkumun daha önce organize suçlar kapsamında piyasaya sahte çek ve sahte para sürmek suçunda hüküm giydiği, tehdit, hakaret, mala sarar verme, 6136 SKM, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda GBT kaydının olduğu, halen mala zarar verme suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:39
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